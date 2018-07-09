Власти Таиланда рассказали о состоянии оставшихся в пещере детей

Состояние здоровья пяти человек, которые все еще находятся в затопленной пещере в Таиланде, оценивается как удовлетворительное, сообщил губернатор провинции Чианграй Наронсак Ошоттанакорн.

Футбольная команда из 12 подростков и их тренер находятся в ловушке в пещере Кхао Луанг уже более двух недель. Восемь из них были выведены на поверхность и госпитализирована в ходе операции, которая началась 8 июня.

"Сегодня мы помогли [выбраться из пещеры] еще четырем детям", - сказал губернатор провинции, который руководит спасательной операцией, передает Reuters.

По его словам, операция по спасению подростковой футбольной команды и их тренера будет возобновлена примерно через 20 часов.

"Здоровье пяти человек, оставшихся внутри пещеры, все еще удовлетворительное", - сказал Ошоттанакорн.

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Напомним, что в первый день спасательной операции из затопленной пещеры вывели четырех мальчиков. На следующий день, 9 июля, были спасены еще четыре ребенка. Эвакуированных детей доставили в больницу для обследования. В пещере остаются пять человек – четыре мальчика и их футбольный тренер.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.