Власти Таиланда хотят сделать пещеру, где застряла футбольная команда, туристическим объектом

Власти Таиланда решили сделать пещеру Кхао Луанг, в которой застряла подростковая футбольная команда и тренер, туристическим объектом.

Об этом заявил заместитель главы национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон, сообщает ABC News.

"В этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что тайскому народу повезло, поскольку у нас появится туристическая достопримечательность мирового уровня", - отметил он.

Окончательное решение примет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

При этом чиновник не стал раскрывать детали того, как пещеру планируют сделать безопасной для туристов.

Напомним, 10 июля спасательная операция в пещере Кхао Луанг благополучно завершилась. Спасатели на протяжении трех дней выводили детей из затопленной пещеры.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.