08 ноября 2018, четверг

Власти США предупредили о возможных проблемах у 246 новых самолетов Boeing 737 Max

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Технические проблемы могут возникнуть у 246 самолетов Boeing 737 Max, отметили в FAA

Технические проблемы могут возникнуть у 246 самолетов Boeing 737 Max, отметили в FAA

В Федеральной авиационной администрации США (FAA) предупредили, что у 246 новых лайнеров Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с датчиками контроля полета, что может привести к крушению.

В заявлении ведомства говорится, что из 246 авиалайнеров 50 используются на рейсах американских авиакомпаний.

Проблемы касаются сенсора, который определяет угол атаки самолета. Датчик, как выяснили в FAA, может давать ложные данные. Неверная информация может привести к трудностям в управлении лайнером, чрезмерному опусканию носа самолета, резкой потере высоты и "возможному столкновению с землей".

FAA также выпустила рекомендацию для пилотов по эксплуатации новых Boeing.

Ранее корпорация Boeing направила авиакомпаниям свою уточненную инструкцию по Boeing 737 Max. Это произошло по итогам расследования авиакатастрофы лайнера Lion Air у берегов Индонезии.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

По данным властей Индонезии, у самолета был неисправный датчик скорости.

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