Власти США предупредили о возможных проблемах у 246 новых самолетов Boeing 737 Max

В Федеральной авиационной администрации США (FAA) предупредили, что у 246 новых лайнеров Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с датчиками контроля полета, что может привести к крушению.

В заявлении ведомства говорится, что из 246 авиалайнеров 50 используются на рейсах американских авиакомпаний.

