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Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля

Сегодня, 05:37
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Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля - фото

Ian56/Twitter

Дом, в котором жил Сергей Скрипаль

Представитель городского совета британского города Солсбери Алистер Канингем заявил, что власти выкупят здание, в котором был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Решение было принято, после того как власти убедились в том, что Скрипаль не вернется вновь жить в этот дом, сообщает The Sun.

Канингем отметил, что руководство города опасается того, что дом могут купить люди, которые захотят сделать место туристической достопримечательностью.

«Именно поэтому совет хочет гарантировать, что дом будет использоваться лишь в личных целях», — заявил Канингем.

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Напомним, что 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулась с нервно-паралитическим веществом в доме — яд распылили на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем"Сергей Федотов".

Теги:   Великобритания Солсбери Сергей Скрипаль

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