Власти РФ опровергли, что погибший в Сирии пилот Су-25 был из Крыма

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Убитый в Сирии российский пилот служил в Приморье, а не в Крыму

Убитый в Сирии российский пилот служил в Приморье, а не в Крыму

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края РФ Андрей Тарасенко рассказал о том, что погибший в Сирии пилот сбитого российского штурмовика Су-25 прежде служил в регионе.

Об том говорится в сообщении на сайте администрации Приморского края России.

Кроме того, телеграм-канал Directorate4, отслеживающий деятельность боевиков, опубликовал фото документов погибшего пилота. На них указано имя майора Романа Николаевича Филипова. 

Напомним, 3 февраля сбили российский штурмовик Су-25 в контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии. Пилот погиб.

После этого российская Новая газета сообщила, что что погибший в Сирии пилот был бывшим украинским пилотом из Крыма, который перешел на сторону РФ после аннексии.

Украинский журналист Юрий Бутусов опроверг эти данные, отметив, что пилот Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.

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