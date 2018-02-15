Власти призвали живущих за рубежом поляков сообщать об антипольских заявлениях

На сайтах посольств Польши появилось письмо с призывами сообщать об антипольских заявлениях

На сайтах посольств Польши появилось письмо с призывами к полякам, которые живут за рубежом, сообщать властям в Варшаве о предполагаемых антипольских высказываниях.

В частности, размещенный на первой странице сайта польского посольства в Париже документ датирован 12 февраля, на сайте посольства в Буэнос-Айресе он появился 9 февраля, сообщает DW.

Глава польского Сената Станислав Карчевский обращается к польской диаспоре и полякам за рубежом. Ссылаясь на закон об институте национальной памяти, он призывает "предпринять все действия, необходимые для восстановления исторической правды и защиты доброго имени Польши и поляков".

"Я прошу документировать антипольские высказывания, несправедливые формулировки и мнения и отвечать на них. Прошу уведомлять наши посольства, консульства и почетных консулов о клевете, нарушающей доброе имя Польши", - говорится в письме.

Он также призвал "использовать доброе и долгосрочное сотрудничество с представителями национальных органов власти, органов самоуправления, общественных организаций" для продвижения информации о Польши и поляках.

"Я считаю, что ваши действия станут эффективным инструментом в борьбе за доброе имя Польши и поляков", - говорится в документе.

При этом Карчевский указывает на то, что многие годы поляки сталкивались с "противоправной, несправедливой и, прежде всего, ложной фразой "польские лагеря смерти" и обвинениями поляков в соучастии в Холокосте".

По его словам, этот факт "оскорбляет достоинство и национальную гордость" поляков.

Напомним, в Польше был принят закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Этот закон предусматривает штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.