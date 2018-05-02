Власти популярного острова-курорта Италии вслед за Венецией решили ограничить перемещение туристов

Власти итальянского острова Капри из-за масштабного наплыва туристов решили упорядочить маршруты их передвижения, сообщает The Sun.

По словам мэра острова Джанни Де Мартино, власти собираются попробовать эксперимент, подобный внедренному в Венеции.

"Я понимаю трудности, с которыми сталкивается мой венецианский коллега. Мы не можем сразу остановить потоки туристов, но мы можем хотя бы попробовать", - цитирует издание мэра Де Мартино.

Официально о способах регулирования количества туристов пока не объявлено, но, как предполагает газета, они будут сводиться к выделению отдельных маршрутов для туристов, а также к турникетам вокруг достопримечательностей.

Остров Капри (известен как курорт с римских времен) ежегодно посещает более миллиона туристов, при том, что его постоянное население составляет до 15 тыс. человек.