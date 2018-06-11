Власти Окинавы призвали прекратить полеты американских самолетов над островом

Власти японской префектуры Окинава призвали прекратить полеты самолетов ВВС США над островом после крушения истребителя F-15.

Об этом сообщает Mainichi.

Кроме того, Министерство обороны Японии обратилось к руководству американской авиабазы Каден, с которой вылетел истребитель F-15, с призывом тщательнее контролировать полеты и не допускать повторения подобных инцидентов.

Глава японского Минобороны Йошинобу Онодера заявил, что "безопасность полетов ВВС США необходимо обеспечить". Кроме того, он добавил, что хочет получит полноценный отчет о крушении американского истребителя.

Ранее сообщалось, что в районе острова Окинава упал в море американский истребитель F-15.