11 июня 2018, понедельник

Власти Окинавы призвали прекратить полеты американских самолетов над островом

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Власти японской префектуры Окинава призвали прекратить полеты самолетов ВВС США над островом после крушения истребителя F-15.

Об этом сообщает Mainichi.

Кроме того, Министерство обороны Японии обратилось к руководству американской авиабазы Каден, с которой вылетел истребитель F-15, с призывом тщательнее контролировать полеты и не допускать повторения подобных инцидентов.

Глава японского Минобороны Йошинобу Онодера заявил, что "безопасность полетов ВВС США необходимо обеспечить". Кроме того, он добавил, что хочет получит полноценный отчет о крушении американского истребителя.

Ранее сообщалось, что в районе острова Окинава упал в море американский истребитель F-15.

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