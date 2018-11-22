Власти Мексики задержали не менее 600 человек из числа мигрантов

Мигранты отказались просить о документах для пребывания в Мексике и получения убежища

Не менее 600 человек из числа участников очередного каравана мигрантов задержаны в среду мексиканскими властями в штате Чьяпас, сообщает Televisia.

По предварительным данным, сотрудники федеральной полиции и Национального института миграции Мексики осуществили задержания после того, как мигранты отказались просить о документах для пребывания в Мексике и получения убежища.

В настоящее время к США движутся четыре каравана. Первый караван с 500 мигрантами, который отправился 28 октября, находится в Мексике. Вторая группа отправилась 31 октября. Третья - в пути с 5 ноября. Еще одна группа мигрантов движется из Сальвадора с 18 ноября.

14 ноября 360 мигрантов достигли мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.