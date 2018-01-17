Власти Косово назначили награду за информацию об убийстве Ивановича

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Полиция готова наградить за информацию об убийстве Ивановича

Полиция готова наградить за информацию об убийстве Ивановича

Полиция самопровозглашенной республики Косово объявила награду в 10 тысяч евро за нформацию об убийстве сербского политика Оливера Ивановича.

"Полиция Косово обращается к гражданам, которые могут иметь информацию по делу, которая поможет установить нахождение преступника и предлагает вознаграждение в размере €10 тысяч любому, кто предоставит информацию и поможет раскрытию преступления", - сообщили в полиции Косово.

Ранее сообщалось, что Сербия вышла из переговоров с Косово, инициированных Европейским Союзом, в связи с "террористическим убийством" одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича.

Напомним, что 16 января в городе Косовская Митровица застрелили государственного секретаря по делам Косово в правительстве Сербии Оливера Ивановича.

Убийство произошло в день, когда в Брюсселе после 13-месячного перерыва должны были начаться переговоры делегаций Косово и Сербии.

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