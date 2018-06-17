17 июня 2018, воскресенье

Власти Казахстана назвали причину крушения пассажирского поезда

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Всего в составе поезда было 20 вагонов, с рельсов сошли восемь из них, два опрокинулись
tengrinews

Всего в составе поезда было 20 вагонов, с рельсов сошли восемь из них, два опрокинулись

Причиной аварии пассажирского поезда в Казахстане стало искривление пути, сообщило Министерство по инвестициям и развитию страны.

"ЧП произошло, после того как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

В воскресенье, 17 июня, в Жамбылской области,​ на юго-востоке Казахстана, несколько вагонов поезда Астана - Алма-Ата сошли с рельсов. В результате аварии погиб подросток, три человека госпитализированы. 

Расследовать инцидент будет специальная комиссия при комитете транспорт​а министерства.

Всего в составе поезда было 20 вагонов, с рельсов сошли восемь из них, два опрокинулись, уточнили в Генпрокуратуре Казахстана. Всего за помощью к врачам после ЧП обратились 11 человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 344 ч. 2 УК Республики Казахстан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове