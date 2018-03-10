Власти Японии предупредили о камнях, летящих из "вулкана Джеймса Бонда"

Власти Японии выпустили предупреждение о возможности выброса камней в радиусе 4 км от извержения вулкана Симмоэдаке на острове Кюсю, сообщает BBC.

Вулкан выбрасывал пепел в течение нескольких дней и утром в субботу, 10 марта, начал извергать лаву. Извержение вызвало землетрясение в районе. По прогнозам, извержение продлится несколько месяцев. Живущие поблизости Симмоэдаке люди носят шлемы для защиты от камней.

В фильме 1967 года Живешь только дважды о шпионе Джеймсе Бонде этот вулкан фигурировал как база тайной преступной организации.

В 2011 году из-за извержения Симмоэдаке сотни людей были вынуждены оставить свои дома.

Напомним, что в начале года 15 тысяч человек были эвакуированы из-за извержения вулкана на Филиппинах.