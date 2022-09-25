«Враждебно освещали протесты». Власти Ирана вызвали послов Великобритании и Норвегии 25 сентября, 17:09 Протесты в Тегеране (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Иран вызвал послов Великобритании и Норвегии в связи с «враждебным освещением» в СМИ вспыхнувших в стране протестов после убийства девушки, которая «неправильно» носила хиджаб.

Об этом сообщает Reuters.



МИД Ирана вызвал в субботу, 24 сентября, посла Великобритании в ответ на «враждебный характер» материалов о протестах в ряде лондонских СМИ.

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Посла Норвегии вызвали, чтобы объяснить «интервенционистскую позицию» спикера парламента страны, который выразил поддержку протестующим в Twitter.



Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.



Число погибших во время протестов в Иране возросло по меньшей мере до 41. В сети появляется множество видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями.

Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.



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