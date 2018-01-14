Власти Ирана назвали официальное количество погибших во время протестов

Во время демонстраций в Иране погибли 25 человек, еще около 465 все еще задержаны по всей стране за участие в волне антиправительственных протестов, заявила иранская судебная власть.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что за последние дни 440 "арестованных мятежников" были освобождены из мест содержания под стражей только в Тегеране. В столице Ирана удерживают еще 55 человек.

Иранский реформист, заместитель министра иностранных дел Махмуд Садеги заявил на прошлой неделе, что всего было арестовано более 3700 человек, протестовавших из-за экономических проблем и властной коррупции в Иране. Также у демонстрантов были антиклерикальные лозунги.

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7 января парламент Ирана заявил, что неактивные демонстранты, особенно студенты, должны быть отпущены, а лидеры протеста будут наказаны. Заместитель председателя Верховного суда Ирана Хамид Шахриари на прошлой неделе заявил, что лидеры беспорядков должны быть "максимально наказаны". Самый суровый приговор, возможный в иранских судах - смертная казнь.

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