Власти Гватемалы подтвердили гибель 62 человек при извержении вулкана

Количество погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 62 человек.

Об этом сообщил директор Института судебной медицины Гватемалы Фануэль Гарсия, передает AP.

По его словам, до сих пор идентифицировано только 13 погибших. Их тела были обнаружены в деревнях Лос-Лотес и Эль-Родео.

Ранее местные СМИ сообщали о 56 погибших. 25 из них были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции в воскресенье.

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3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.