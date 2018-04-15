Власти Гданьска оправдываются за многотысячный марш неонацистов

В субботу, 14 апреля, тысячи членов ультраправой польской организации Национально-радикальный лагерь (ONR) прошли маршем по центральным улицам Гданьска. Шествие прошло под лозунгами "Найдется палка на левацкое рыло" и "Единая Польша - наша цель", сообщает Onet.pl.

Марш вызвал возмущение в соцсетях. Мэр Гданьска обратился с заявлением, в котором отметил, что власти не знали о характере шествия, так как заявку подало частное лицо.

"Если вы спросите, знали ли мы о людях, которых вчера можно было увидеть марширующими по улицам нашего города под флагами ONR, то я отвечу: нет", - сказал мэр Павел Адамович.

Он призвал провести ответный антифашистский марш 21 апреля, чтобы показать, что "Гданьск является колыбелью свободы".

Национально-радикальный лагерь - неонацистская организация, взявшая себе название партии, действовавшей в Польше до Второй мировой войны. В 2014 году часть бывших членов ONR воевали добровольцами на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.

Напомним, в феврале болгарские ультраправые организовали в Софии скандальный марш в память о генерале Христо Лукове.