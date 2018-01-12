Власти Эквадора подтвердили предоставление гражданства Ассанжу

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил эквадорское гражданство.

Глава МИД отметила, что Эквадор ищет пути решения с британскими властями вопроса основателя Wikileaks, передает Reuters.

"В данный момент Эквадор ищет альтернативные пути для диалога с Великобританией. Например, с помощью посредничества других государств и неправительственных организаций", - заявила Мария Фернанда Эспиноза.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж получил удостоверение личности Эквадора - страны, в чьем посольстве в Лондоне он проживает.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних пяти лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.