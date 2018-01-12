Власти Эквадора подтвердили предоставление гражданства Ассанжу

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Ассанж стал гражданином Эквадора

Ассанж стал гражданином Эквадора

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил эквадорское гражданство.

Глава МИД отметила, что Эквадор ищет пути решения с британскими властями вопроса основателя Wikileaks, передает Reuters.

"В данный момент Эквадор ищет альтернативные пути для диалога с Великобританией. Например, с помощью посредничества других государств и неправительственных организаций", - заявила Мария Фернанда Эспиноза.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж получил удостоверение личности Эквадора - страны, в чьем посольстве в Лондоне он проживает.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних пяти лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

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