Власти Берлина запретили флаги и символику Украины на мероприятиях 8−9 мая — СМИ 7 мая, 03:36 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг на фоне поврежденного обстрелами здания (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую символику страны на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении редакции, а также местных активистов. Как отмечает издание, власти Берлина также запретили символику России и сепаратистских образований, поддерживаемых Москвой.



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Украинские активисты планировали провести мирную акцию в немецкой столице в память о жертвах Второй мировой войны, в которой погибли миллионы украинцев. В комментарии Европейской правде Анна Прайне-Косач, вице-президент украинско-немецкой ассоциации Ukraine Future, рассказала, что две недели назад украинская община в Берлине договорилась с местными властями о проведении акции и получила разрешение. Ожидалось, что в мероприятиях примут участие до 20 тысяч украинцев. При этом проведение демонстрации не планировалось.



Однако вечером 6 мая полиция Берлина направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны. Также на объектах запрещено пребывание каких-либо представителей украинских организаций.



Сам документ датирован 4 мая. Организаторы отметили, что с учетом выходных дней обжаловать запрет будет сложно.



Властям Берлина были поданы заявки на проведение около 50 демонстраций и мероприятий 8-9 мая, из-за чего власти определили ряд ограничений в 15 районах, вероятно, опасаясь возникновения конфликтных ситуаций, пишет Европейская правда.



Но под запрет попали не только флаги России, СССР, так называемых «ЛНР» и «ДНР», буквы V или Z, георгиевские ленты, но и флаги Украины. Также запрещается «исполнять и петь русские/украинские марши или военные песни».



Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франко-Вальтера Штайнмайера посетить Украину 9 мая.



Этому предшествовала публикация в немецком таблоиде Bild, который со ссылкой на источник сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией.

Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

Президент Владимир Зеленский позже сказал, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались в Киев по поводу визита в Украину. Заместитель главы ОП Андрей Сибига заверил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недоразумением».

5 мая Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером , и в офисе последнего заявили, что президенты « устранили недоразумения из прошлого» и договорились поддерживать тесный контакт.

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