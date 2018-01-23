Власти Бельгии впервые с 2016 года понизили уровень террористической угрозы

В то же время военные патрули останутся на улицах Брюсселя

В понедельник, 22 января, правительство Бельгии приняло решение понизить уровень террористической угрозы в стране.

Уровень террористической угрозы понижен с третьего до второго, передает Укринформ.

Максимальным в Бельгии является четвертый уровень террористической опасности.

Тем не менее, власти решили сохранить присутсвие военных патрулей на улицах Брюсселя. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель отметил, что число военных будет сокращено.

Один из последних крупных терактов был совершен в Бельгии летом 2017 года.

20 июня неизвестный привел в действие взрывное устройство возле касс вокзала в Брюсселе, когда на него обратили внимание правоохранители. Полицейские применили оружие, потенциальный смертник был убит. Во время инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

Бельгийская федеральная прокуратура квалифицировала взрыв как теракт. Позже СМИ сообщили, что исполнителем теракта является 36-летний Осам Зариух.