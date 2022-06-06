«Раньше планировали до 4-го». Власти Беларуси продлили сроки проверки боеготовности армии до 11 июня — Минобороны

6 июня, 16:14
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По данным Генштаба, угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia)

По данным Генштаба, угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia)

Минск продлил сроки проверки боевой готовности армии Беларуси до 11 июня, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

«Украинская разведка нам также сообщает о продлении сроков проверки боевой готовности Вооруженных сил этой страны до 11 июня. Раньше планировалось до 4-го», — сказал он во время брифинга.

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Мотузянык добавил, что в военные комиссариаты Гомельской области будут уточнять военные данные резервистов в рамках подготовки к собранию с военнообязанными теробороны Беларуси с 22 июня по 16 июля.

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По данным Генштаба, угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется, а до 7 батальонов Вооруженных сил Беларуси сосредоточены возле украинской границы на территории Брестской и Гомельской областей.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупационные подразделения разместили на территории Беларуси у границы Украины оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Беларусь Александр Мотузяник Война России против Украины

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