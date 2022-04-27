В Беларуси депутаты поддержали введение смертной казни за «покушение на совершение актов терроризма»
Белорусские депутаты проголосовали за введение смертной казни за «покушение на совершение актов терроризма» (Фото:Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь)
В Беларуси депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях законопроект, согласно которому вводится смертная казнь за «покушение на совершение актов терроризма».
Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.
В документе сказано, что предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс страны, «предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма».
Заявлено, что законопроект подготовлен якобы «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью».
В Беларуси к актам терроризма относят и диверсии рельсовых партизан против передвижения российских войск на войну против Украины.
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