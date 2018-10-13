Власти Австралии запретят религиозным школам отказывать гомосексуалам в обучении

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал запретить религиозным школам дискриминацию в отношении гомосексуалов. Вопрос сексуальной дискриминации горячо обсуждался в стране после публикации скандального доклада о свободе вероисповедания.
Об этом сообщает BBC.
Согласно рекомендациям в документе, негосударственные школы по всей стране должны были получить полномочия отклонять заявки гомосексуалов на обучение.
По словам Моррисона, новое законодательство устранит недоразумение и поставит точку в этом вопросе. Он также заверил, что приватные школы больше не будут принимать решений в отношении учащихся в связи с их сексуальной ориентацией.
“Теперь ни один студент приватной школы не будет исключен в связи со своими сексуальными взглядами”, - пообещал Моррисон.
Напомним, в ноябре 2017 года на референдуме более 61% граждан высказались за легализацию однополых браков. 7 декабря Палата представителей парламента Австралии узаконила однополые браки.
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