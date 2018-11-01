Власти Амстердама хотят переселить бордели из квартала Красных фонарей

Квартал долгие годы был пристанищем для женщин легкого поведения

Представители трех партий, которые входят в горсовет Амстердама, предложили переселить бордели из Квартала красных фонарей на территорию другого района.

Об этом сообщает Dutch News.

Мэр города Фемка Халсема заявила, квартал является одним из старейших, поэтому было бы хорошо сделать его жилым районом.

Представители трех партий предложили предоставить лицензии на занятие проституцией в других районах Амстердама.

Член городского совета от зеленых Фемке Русма заявила, что можно сделать отель, в котором будут все условия для обеспечения безопасности работников секс-индустрии.

По мнению другого члена совета, члена партии D66 Александра Хаммельбурга, переселение борделей позволит проституткам быть более анонимными и избегать постоянных фотосъемок туристов.

Члены городского совета считают, что переселение публичных домов сделает квартал Красных фонарей менее интересным для туристов.

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Квартал на протяжении веков был пристанищем для женщин легкого поведения из-за близкому расположению к порту, но в последние годы наплыв туристов создает все больший дискомфорт как для проституток, так и для местных жителей.