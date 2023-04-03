РосСМИ сообщили, что Дарью Трепову «завербовал» для убийства пропагандиста Татарского живущий в Украине журналист. Он отреагировал 3 апреля, 18:34 Роман Попков (Фото:Roman Popkov / Facebook)

Российский журналист Роман Попков заявил, что не имеет отношения к убийству пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает The Insider.

Ранее ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на «источники» написали, что Попков якобы «завербовал» Дарью Трепову. По версии прокремлевского канала Shot, Попков попросил Трепову выполнить «задание» от знакомого, который якобы оказался сотрудником СБУ. Канал Осторожно, новости написал, что Трепова не знала о предполагаемой взрывчатке в статуэтке, которую принесла на «творческий вечер» Татарского, и считала, что там прослушка.



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В комментарии The Insider Попков сказал, что знаком с Треповой по Twitter, но не помнит, когда они в последний раз общались. По его словам, ФСБ РФ взяла девушку в заложники и «будет выбивать из нее самые разные показания».



«Разумеется, никаких приказов взрывать этого черта я ей не давал, и такого рода операцией я не занимался… Я уверен, что сейчас придут к моей матери в Брянск, она в России до сих пор живет. Как вы считаете, я бы занимался этим, учитывая, что у меня семья в России осталась? Я не причастен к убийству Владлена Татарского, к сожалению. Он абсолютно заслужил то, что с ним случилось, но я не причастен», — заявил он.



Роман Попков — уроженец Брянской области России, историк по образованию. Был членом Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, получил 2,3 года колонии за драку с активистами прокремлевского движения Местные. Позже работал в МБХ медиа Михаила Ходорковского. Был задержан во время протестов в Минске в 2020 году и депортирован, затем переехал в Украину. Выступает против полномасштабного вторжения РФ.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский, известный своими антиукраинскими высказываниями, погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Ее задержали 3 апреля.