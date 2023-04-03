В Кремле отреагировали на убийство пропагандиста Татарского 3 апреля, 14:35 Российский пропагандист Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был «незамедлительно проинформирован» о взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский.

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков назвал взрыв «террористическим актом».

«Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб», — сказал он.

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Песков начал бредить о том, что «украинские специальные службы могут иметь отношение» к планировке взрыва.

2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Главной подозреваемой в деле стала 25-летняя Дарья Трепова. Она задержана.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, которое принадлежит главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. По предварительной информации, в заведении проводился «творческий вечер» Татарского.

По информации СМИ, бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарье Трепова. Она спрятала ее в статуэтку, подарила Татарскому, а сама покинула место до взрыва.