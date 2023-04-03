«Смерть Пригожина — вопрос времени». Убийство пропагандиста Татарского показывает возможность войны в центре Петербурга — политолог 3 апреля, 14:21 Место убийства Татарского в Санкт-Петербурге, 3 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Убийство так называемого российского «военкора» Владлена Татарского в центре Санкт-Петербурга хорошо тем, что показывает пропагандистам РФ — война возможна и в центре Санкт-Петербурга, рассказал Radio NV Алексей Кошель, политолог.

«Это очень сложно прогнозировать. Потому что мы с вами не раз говорили о том, что Пригожин находится в зоне риска. И вопрос, когда мы будем радоваться его смерти — это просто вопрос времени. Потому что он перешел очень много моральных границ, он слишком активно критикует Кремль, он слишком активно нажил себе врагов и в среде крупного бизнеса и в среде российских военных. Поэтому его утилизация стала вопросом времени», — рассказал Кошель.

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По словам эксперта, подконтрольная Кремлю пресса довольно долго воздерживалась от любых предположений.

«Я не исключаю, что это первое предупреждение [Пригожину]. Возможно, это другие попытки борьбы кланов, борьбы лакеев в окружении Путина. Но для нас это, по большому счету, не играет никакой роли. Я обратил внимание на интересный факт, что россияне даже сейчас сами не производят версии, сами не могут понять, что произошло. Я анализировал российские информационные агентства: так вот по состоянию на вчерашний вечер/сегодняшнее утро 90% новостей [у них] - это новости по этому „военкору“ Татарскому. Но это все подробности: кто вошел, кто вышел, стихийные мемориалы, но никаких предположений», — добавил он.

Основным результатом убийства пропагандиста, по мнению Кошеля, является то, что россияне должны понимать, что война возможна не только в прифронтовых регионах РФ, но и в относительно безопасном Санкт-Петербурге.

«Нас это не должно удивлять, для нас это не играет роли. Потому что история будет жить своей жизнью и я думаю, что половина России, учитывая такую раскрутку этой темы, будет жить [мыслями], что это „сделали украинцы“. Для нас это хорошо, потому что они будут понимать — война везде. Война не только в Брянской области, не только в Ростове-на-Дону, а ее чувствуют в центре Санкт-Петербурга, в казалось в самом безопасном месте, где проходят каждый день мероприятия под буквой Z. То есть опасность подстерегает везде», — резюмировал эксперт.

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге раздался взрыв в кафе Стрит-бар.

По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, где происходил «творческий вечер» пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По данным прокремлевского Telegram-канала Mash, бомбу на встречу пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому. Кафе принадлежит основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

В результате взрыва пропагандист погиб.

