Минюст США обвинил двух бизнесменов в попытке вывести из-под санкций яхту российского олигарха 21 января, 16:41 Яхта Tango (Фото:MARINETRAFFIC.COM)

Министерство юстиции США возбудило дело против российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса. Их обвиняют в попытке вывести из-под санкций яхту Tango российского олигарха Виктора Вексельберга.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

США ввели санкции против Вексельберга в апреле 2018 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину против олигарха ввели дополнительные ограничения, а в Испании власти задержали яхту Tango.

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По данным американского Минюста, Осипов управлял недвижимым имуществом яхты Tango и разработал сложную структуру собственности, чтобы скрыть причастность Вексельберга к судну.

А Мастерс руководил компанией, которая взяла на себя управление Tango и вступила в сговор с другими фирмами для избежания американских санкций. Обвинение утверждает, что британец обманывал американские финансовые органы, придумав для яхты фейковое название — Fanta.

Следствие считает, что Осипов и Мастерс также консультировали сотрудиков Tango, как продолжать вести дела с американскими компаниями, используя различные обходные пути, чтобы избежать санкций.

На Осипова был выписан орден на арест, а Мастерс уже задержан в Испании. Им инкриминируют сговор в целях обмана США, нарушение санкционного режима, а также отмывание денег.

