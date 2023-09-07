В США приговорили к девяти годам российского бизнесмена, работавшего на Кремль 7 сентября, 20:52 Владислав Клюшин (Фото:U.S. Department of Justice filing. U.S. Dept. of Justice/Handout via REUTERS)

В четверг, 7 сентября, суд США приговорил к девяти годам тюрьмы российского бизнесмена Владислава Клюшина, который ранее работал на администрацию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

Его осудили за участие в схеме инсайдерской торговли стоимостью 93 миллиона долларов, включавшей взломанную секретную информацию о доходах многих компаний.



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Он был осужден окружным судьей США Патти Сарис в Бостоне после того, как присяжные признали его виновным в феврале.



По данным следствия, хакеры с 2018 по 2020 год просматривали и загружали еще непубличные отчеты о прибыли сотен компаний, включая Tesla и Microsoft, которыми Клюшин и другие торговали до того, как об этом стало известно.



«Огромные прибыли обвиняемого здесь получены из карманов других инвесторов. Это наносит реальный ущерб американским рынкам», — заявил помощник прокурора США Сет Косто во время слушания приговора.

42-летний Клюшин является одним из самых известных россиян, которые находятся под стражей в США.

18 декабря 2021 года власти Швейцарии экстрадировали предпринимателя Владислава Клюшина в США по делу о масштабных финансовых махинациях.

Клюшин был арестован в кантоне Вале по запросу США в марте 2021 года. Долгое время Россия и США соревновались за его экстрадицию. Американские власти обвиняют его в торговле инсайдерской информацией на десятки миллионов долларов.

Как говорится в материалах обвинения, IT-компания Клюшина М-13 работала на власти России. Кремль и Минобороны РФ с 2016 года пользуется разработкой М13 — системой мониторинга СМИ и соцсетей под названием Катюша.

Кроме Клюшина, обвиняемыми по делу проходят еще четверо россиян. Один из них — Иван Ермаков, которого Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ.