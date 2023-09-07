В США приговорили к девяти годам российского бизнесмена, работавшего на Кремль
Владислав Клюшин (Фото:U.S. Department of Justice filing. U.S. Dept. of Justice/Handout via REUTERS)
В четверг, 7 сентября, суд США приговорил к девяти годам тюрьмы российского бизнесмена Владислава Клюшина, который ранее работал на администрацию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Reuters.
Его осудили за участие в схеме инсайдерской торговли стоимостью 93 миллиона долларов, включавшей взломанную секретную информацию о доходах многих компаний.
Он был осужден окружным судьей США Патти Сарис в Бостоне после того, как присяжные признали его виновным в феврале.
По данным следствия, хакеры с 2018 по 2020 год просматривали и загружали еще непубличные отчеты о прибыли сотен компаний, включая Tesla и Microsoft, которыми Клюшин и другие торговали до того, как об этом стало известно.
«Огромные прибыли обвиняемого здесь получены из карманов других инвесторов. Это наносит реальный ущерб американским рынкам», — заявил помощник прокурора США Сет Косто во время слушания приговора.
42-летний Клюшин является одним из самых известных россиян, которые находятся под стражей в США.
18 декабря 2021 года власти Швейцарии экстрадировали предпринимателя Владислава Клюшина в США по делу о масштабных финансовых махинациях.
Клюшин был арестован в кантоне Вале по запросу США в марте 2021 года. Долгое время Россия и США соревновались за его экстрадицию. Американские власти обвиняют его в торговле инсайдерской информацией на десятки миллионов долларов.
Как говорится в материалах обвинения, IT-компания Клюшина М-13 работала на власти России. Кремль и Минобороны РФ с 2016 года пользуется разработкой М13 — системой мониторинга СМИ и соцсетей под названием Катюша.
Кроме Клюшина, обвиняемыми по делу проходят еще четверо россиян. Один из них — Иван Ермаков, которого Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ.