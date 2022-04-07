Бассейн путинского пропагандиста Соловьева на вилле у озера Комо заполнили «кровью» — видео 7 апреля, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Кроме того, на стены виллы были нанесены оскорбительные надписи (Фото:Скриншот видео Local Team)

Неизвестные проникли на одну из вилл путинского пропагандиста Владимира Соловьева на берегу озера Комо в Италии и заполнили ее бассейн «кровью».

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Об этом сообщили местные СМИ, опубликовав соответствующее видео.

Речь идет о вилле в Пьянелло-дель-Ларио.

Кроме того, активисты нанесли на стены здания оскорбления в адрес Соловьева, открыто поддерживающего военные преступления российских войск против мирных жителей Украины.

Видео дня

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Ранее атаке подверглась еще одна вилла пропагандиста у озера Комо, расположенная в городе Менаджо.

Не ее территорию были подожжены покрышки, в результате чего начался пожар, который был ликвидирован прибывшими на вызов сотрудниками экстренных служб.

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