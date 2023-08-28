Чтобы Путин не казался дедом. Кремль определился с «конкурентами» диктатора на выборах, отбирали по возрасту — СМИ 28 августа, 12:59 Кремль уже подобрал Путину фейковых «конкурентов» на выборах в РФ. Все они — не моложе 50 лет (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

В Кремле определились с фейковыми «конкурентами» российского диктатора Владимира Путина на выборах, которые должны пройти в РФ в 2024 году, пишет Медуза со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, главным критерием отбора кандидатур стал из возраст. Все они должны быть не моложе 50 лет, чтобы Путин не казался «дедом».

Чиновники в Кремле говорят, что наличие более молодых кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний диктатор — «уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой».

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В администрации президента РФ рассчитывают, что «конкуренцию» Путину составят представитель трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и Новых людей — Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и бизнесмен Алексей Нечаев. Издание отмечает, что с последним пока этот план согласовать не удалось.

Вместо себя он предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Однако Кремль не устраивает эта кандидатура, опять же, из-за возраста: Даванкову 39 лет, и он якобы «может заставить избирателя подумать о возрасте президента».

Сразу несколько региональных чиновников и представителей партии Единая Россия, подтвердили, что в последние несколько лет россиян действительно начал беспокоить возраст Путина. Сами чиновники тоже начали по-другому относиться к диктатору после его семидесятилетия.

Президентские выборы в РФ должны по графику пройти в марте следующего года. В прошлом году сообщалось, что в Кремле уже начали готовиться к выборам президента 2024 года и уже проводят совещания. Там также обсудили, как «нарисовать» Путину результат.

Многие эксперты считают, что результаты выборов в РФ будут зависеть от развития войны РФ против Украины и ее результатов. Есть вероятность, что Путина на выборах уже не будет.