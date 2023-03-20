Олигархи уже избегают Путина. Илья Пономарев рассказал, что окончательно отвратит элиты от диктатора 20 марта, 20:01 Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью Radio NV рассказал, что российские олигархи уже избегают диктатора Владимира Путина и спрогнозировал, что их может окончательно от него отвратить.

В эфире Radio NV Пономарев заявил, что на прошлой неделе 15 членов Российского союза промышленников и предпринимателей ушли в отставку, чтобы не встречаться с Путиным.

«Тот процесс, который начался на прошлой неделе, когда 15 членов РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — ред.), главный профсоюз российских олигархов, ушли в отставку, отказались от встречи с Путиным… Никогда такого не было, чтобы кто-то добровольно отказался от встречи с Путиным. Этот процесс, конечно, будет нарастать», — сказал российский оппозиционер.

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По его словам, Путин "начинает быть токсичным" и "даже встреча с ним определяет проблемы для кого угодно", поэтому российские олигархи будут искать путь для бегства.

На вопрос о том, могут ли российские элиты выдать Путина из-за того, что не хотят сесть в тюрьму, Пономарев ответил:

«Я могу себе это представить. И это произойдет. Но это произойдет после того, как будет какое-то очень большое, символическое поражение на поле боя. Я считаю, что это будет тогда, когда ВСУ войдут в Крым», - сказал он.

Российский оппозиционер добавил, что для того, чтобы произошел мятеж против Путина, нужна альтернатива — другой лидер и другая политическая конструкция.

16 марта Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщало Настоящее время, в начале марта заявления о выходе из палаты промышленников и предпринимателей написали совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его партнер Леонид Федун, а также бывший глава компании Сибур Дмитрий Конов и владелец Crocus Group Араз Агаларов. Также о выходе из РСПП попросил российский олигарх Алишер Усманов. Все они не явились на встречу с Путиным.

Также не приехали владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и владелец АФК Система Владимир Евтушенков. В итоге среди участников съезда и встречи с Путиным оказались всего шесть человек из топ-20 российского списка Forbes.