У пропагандиста Соловьева есть «тайная семья» с двумя детьми, рожденными в США — расследование 22 мая, 17:07 Владимир Соловьев и Светлана Абросимова (Фото:скриншот видео / Алексей Навальный / YouTube)

У российского пропагандиста Владимира Соловьева есть «тайная семья» с двумя детьми, рожденными в США. Об этом идет речь в расследовании соратников Алексея Навального, опубликованном в понедельник, 22 мая.

По данным авторов расследования, у Соловьева, кроме официальных жены и восьми детей, есть любовница — баскетболистка Светлана Абросимова. Она владеет элитной виллой на 650 м в Сочи стоимостью 500 млн рублей (6,2 млн долларов) — по соседству с домами жены генерала Сергея Суровикина, сына секретаря совбеза России Николая Патрушева и бывшего сотрудника ФСБ, который занимался обеспечением для ведомства страны-агрессора, Сергея Шишкина.

Видео дня

Данные обо всех владельцах вилл, в том числе Абросимовой, «засекречены». В расследовании также сказано, что из росреестра удалили информацию не только об элитной недвижимости баскетболистки в Сочи, но и о ее квартире в Москве.



Дом Абросимовой в Сочи / Инфографика: скриншот / Алексей Навальный / YouTube

«С чего это Светлана Абросимова, просто давно завершившая карьеру спортсменка, так охраняется государством? Почему российское государство буквально приравняло ее к семьям Патрушева и Суровикина?» — заявили в команде Навального.

В расследовании сказано, что Абросимова и Соловьев вместе посещали врачей, пользуются услугами одного водителя и вместе летали в Нью-Йорк. Пропагандист также публично поддерживал баскетболистку и угрозами тренеру Борису Соколовскому безуспешно пытался добиться ее включения в состав олимпийской сборной.

Авторы расследования также выяснили, что в 2017 году Соловьев особенно часто летал в США. Абросимова улетела туда в конце 2016-го и родила двух дочерей с отчеством Владимировна, которые получили гражданство США по месту рождения. У самой баскетболистки, которая поддерживает полномасштабную войну против Украины и участвует в ура-патриотических пропагандистских мероприятиях, тоже есть американский паспорт, сказано в расследовании.

В окружении Соловьева авторам расследования подтвердили, что у того есть «секретная семья» и он часто бывает в элитном доме Абросимовой в Сочи.