Посетил позиции окупантов. Российский пропагандист Владимир Соловьев попал под артиллерийский обстрел в Донецкой области 5 марта, 19:36 Российский пропагандист Владимир Соловьев (Фото:Скриншот Россия-1)

Российский пропагандист и сторонник путинского диктаторского режима Владимир Соловьев попал под артиллерийский обстрел под Угледаром Донецкой области, когда посещал позиции 155-й бригады морской пехоты РФ.

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.



«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — рассказал Соловьев.

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Отмечается, что анонимный телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что Соловьева и съемочную группу пропагандистского телеканала Россия-1 под Угледар распорядился отправить лично глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По данным канала, обстрел начался сразу, когда Соловьев прибыл в расположение морпехов.