За убийство предлагал $20 тысяч. СМИ сообщили, как пропагандист Соловьев пытался заказать криминального авторитета 16 марта, 13:11 Владимир Соловьев (Фото:Кадр видео Россия-1)

Одиозный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в 90-х годах пытался заказать убийство криминального авторитета и знаменитого вора в законе Отари Квантришвили, сообщает The Insider.

Информацию об этом изданию раскрыл бывший сотрудник ФСБ Сергей Асташин, которому Соловьев и пытался заказать убийство Квантришвили.

В ноябре 1993 года Соловьев познакомился с Сергеем Асташиным, который на тот момент учился в академии Министерства безопасности России (сейчас Академия ФСБ) на факультете военной контрразведки.

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Асташина попросили проверить наличие жучков в офисе Соловьева. Через несколько дней Соловьвев обратился к Асташину еще раз и попросил найти киллера для Квантришвили за 20 тысяч долларов.

После беседы экс-сотрудник ФСБ написал рапорт о случившемся начальнику курса Вячеславу Кабанову, но уголовных дел не последовало.

Асташин предполагает, что Соловьева могли завербовать в ФСБ, чтобы «замять» его попытку договориться о заказном убийстве.

«То, что его под себя контора (ФСБ — ред.) могла подмять, — это сто процентов. Тут надо быть полным идиотом, чтобы такой шанс упускать. Сам посмотри, сколько в то время было ярких звезд на телевидении. Где они сейчас? А у него все прет и прет», — говорит Асташин.

Квантришвили был убит в 1994 году тремя выстрелами из малокалиберной винтовки Anschutz немецкого производства, купленной в Эстонии. Виновным в убийстве суд признал штатного киллера Медведковской и Ореховской ОПГ Алексея Шерстобитова, известного как «Леша-Солдат».

