Командир 106-й дивизии ВДВ. Российские пропагандисты заявили об отстранении генерала Селиверстова 15 июля, 20:44 Владимир Селиверстов (Фото:министерство обороны России)

Пропагандистские Telegram-каналы страны-агрессора России утверждают, что командира российской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова отстранили от должности.

По версии рашистского канала Военный осведомитель, поводом для отстранения мог стать «неуступчивый характер» Селиверстова, который якобы «не привык молчать при вопросов касаемо своего личного состава».



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Пропагандистский канал ВЧК ОГПУ утверждает, что Селиверстова пытался защитить губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который 14 июля ездил в Москву, но безуспешно. Официально страна-террорист не сообщала об отстранении Селиверстова. Пропагандисты ВЧК ОГПУ объясняют якобы отстранение генерала «войной» внутри российского министерства обороны.



Ранее появилась информация о том, что российского генерал майора Ивана Попова, командующего 58-й общевойсковой армией южного военного округа, уволили после того, как он «обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии» и пожаловался на огромные потери страны-агрессора России.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что начальник российского генштаба генерал Валерий Герасимов якобы отстранил командующего 58-й армией Попова после того, как тот выразил обеспокоенность относительно необходимости ротации оккупационных войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления Украины.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщила, что после провального мятежа ЧВК Вагнера в России задержали для допроса 13 высокопоставленных военных. По информации WSJ, командующий воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал Сергей Суровикин продолжает оставаться под стражей.

Разведка Эстонии также заявляла, что после бунта «вагнеровцев» российский диктатор Путин начал «чистки» в министерстве обороны, ГРУ и армии — минимум 13 высокопоставленных офицеров задержали, а около 15, которых подозревали в причастности к бунту, — уволили.

По данным ВСУ, оккупанты из 106-й дивизии могут быть причастны к военным преступлениям в Буче Киевской области.