Российский «военкор» Владимир Романов — автор блога Romanov Лайт с более чем 150 тыс. подписчиков — стал фигурантом дела о государственной измене после публикации о том, что эвакуированные жители города Олешки Херсонской области решили выехать в Украину, а не в РФ.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на Z-каналы.

Telegram-канал Сводки ополчения Новороссии сообщает, что к 40-летнему Романову, который исчез и перестал обновлять канал вскоре после публикации об Олешках, не допускают адвокатов.

Реклама

В публикации говорится, что дело связано с государственной изменой, а на какую-либо защиту он сможет рассчитывать лишь через несколько месяцев после задержания.

5 ноября канал Alex Parker Returns также сообщил об аресте Романова. По данным канала, его обвиняют в государственной измене, шпионаже в пользу Украины и проведении пропагандистских мероприятий под руководством украинских спецслужб.

Alex Parker Returns считает, что это «только начало» преследования представителей Z-сообщества, позволивших себе высказывания, которые не нравятся властям.

Автор канала утверждает, что «готовятся еще несколько показательных расправ».

В качестве примера он приводит смерть рэпера Миши Маваши, а также дело Татьяны Монтян — украинского адвоката, которая в 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией и выступала за отделение «ДНР» и «ЛНР», а в этом году, после переезда в Россию, получила 1,5 года колонии-поселения за высказывания во время стрима.

Романов перестал публиковать посты на своем канале 31 октября. Днем ранее он написал, что на Украину отправятся 17 автобусов с эвакуированными жителями Олешек, а в Россию — лишь четыре. Спустя полчаса он удалил эти данные из поста, однако первоначальная версия сохранилась в сервисе Tgstat.

Романов, проживающий в оккупированном Севастополе, активно поддерживает агрессию РФ против Украины. Обычно он публиковал по несколько постов в день, в которых восхвалял действия российских войск и распространял «авторские фото и видео с фронта».