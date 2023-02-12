«Это искупление вины». Российский новостник опубликовал антивоенные материалы на сайте прокремлевского издания 12 февраля, 17:18 Новостник Комсомольской правды Владимир Романенко (Фото:Продолжение следует / личный архив Романенко)

Редактор российского прокремлевского издания Комсомольская правда Владимир Романенко опубликовал ряд материалов, осуждающих войну России против Украины, жестокое обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и другие действия властей РФ.

Об этом сообщает проект Продолжение следует.

Вечером 11 февраля издание обнародовало в Telegram запись с сайта Комсомольской правды, на котором появились материалы, в частности, о российских преступлениях в Буче, необходимости деоккупации Крыма, пытках Навального. Также была новость с заголовком «Россия стала жертвой оккупации путинским режимом».

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Антикремлевские материалы на сайте Комсомольской правды

Часть публикаций начиналась со следующих слов: «Материал не согласован с редакцией Комсомольской правды, направлен на разоблачение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его стаи циничных воров у власти, совершивших геноцид мирного народа в Украине».

В монологе для Продолжение следует 24-летний новостник рассказал, что он против войны, но согласился на работу в Комсомольской правде в сентябре 2022 года, поскольку ему нужны были деньги.

По словам Романенко, антивоенные тексты он выложил в качестве акции к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Однако материалы были удалены менее чем через 10 минут.

«Для меня такой шаг — это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы — по мне, соразмерная плата за то, что я врал. Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. Мое высказывание — про то, что и в пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются. Я рассчитываю, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок», — заявил Романенко.

Это уже не первая подобная акция сотрудников российских пропагандистских изданий. 9 мая 2022 года на сайте Лента.ру появилось несколько сообщений с критикой властей РФ и войны против Украины. В частности, тогда был опубликован материал с названием «Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика».