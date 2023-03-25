Работали спецслужбы. Путин обвинил США в взрывах на Северных потоках 25 марта, 21:26 Место повреждения газопровода Северный поток (Фото:Handout via TT News Agency/via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин убежден, что за взрывами на Северных потоках стоят спецслужбы США.

Об этом глава Кремля заявил в эфире телеканала Россия-24 в программе Москва. Кремль. Путин.



«Американский журналист, ставший небезызвестным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел к выводу, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами США. Я полностью согласен с такими выводами», – сказал Путин в интервью.

Видео дня

Отвечая на вопрос, станет ли известна когда-то правда, что на самом деле произошло на газопроводах, и будет ли инцидент реально расследован, российский диктатор сказал: «Думаю, что это будет тяжело, этого будет сложно добиться. Но когда-нибудь, видимо, раскроется, что как было сделано».

8 февраля 85-летний ветеран американской журналистики Сеймур Херш опубликовал в своем блоге статью Как Америка уничтожила газопровод Северный поток, в которой написал, что к подрыву Северных потоков причастны американские водолазы и Норвегия.

При этом так называемый блог Херша был зарегистрирован за несколько часов до публикации информации.

В своем сообщении Херш утверждает, что президент США Джо Байден при содействии своего советника Джейка Салливана лично отдал приказ взорвать газопроводы. Взрывчатку под прикрытием НАТО установили американские водолазы, а детонацию спровоцировал сбросивший с воздуха Норвегией гидроакустический буй.

Впоследствии Белый дом опроверг эту информацию и назвал ее «совершенно фальшивой и полной выдумкой».