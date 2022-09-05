Питерский гопник и география. Путин решил украсть у Японии титул Страны восходящего солнца — видео
Ранее Владимир Путин заявлял, что границы РФ якобы нигде не заканчиваются (Фото:Alexey Kudenko/REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин уже не только захватывает чужие территории, приписывая РФ историю и достижения живущих там народов, но и претендует «исправление» общепринятых понятий.
Во время экологического форума, проходящего на Камчатке, он снова решил «блеснуть» своими познаниями в географии, заявив, что титул Страны восходящего солнца должен быть не у Японии, как считают во всем мире, а у России.
В Японии пытаются проклясть Путина через ритуальных кукол
«Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца — это Россия», — заявил Путин, надеясь таким образом украсть у Японии ее неофициальный титул.
Это уже далеко не первый пример, когда глава кремлевского режима берется рассуждать о границах. В 2016 году он решил поправить девятилетнего вундеркинда-географа, заявившего, что РФ заканчивается на Беринговом проливе.
«Границы России нигде не заканчиваются», — самодовольно ответил ему Путин.
Кроме географии, он также очень любит искажать историю.
В частности, в 2021 году Путин заявил, что Украину якобы «создал» Ленин, а в 2017-м назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого, королеву Франции Анну Ярославну «русской», пытаясь связать ее с РФ.
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