Путин в стиле Брежнева: глава Кремля «завис» во время своей речи на военном параде в Москве — видео 9 мая, 11:59 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин простоял молча около 10 секунд (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Пользователи соцсетей обратили внимание на странное поведение главы кремлевского режима Владимира Путина во время его речи на военном параде в Москве.

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Зачитывая свой пропагандистский текст о «силе» РФ, он неожиданно замолчал и простоял так около 10 секунд.

Что именно стало причиной столь длительного «зависания» Путина, неясно. Вероятно, он просто не никак не мог перевернуть страницу с текстом своей речи.

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При этом многие пользователи сравнили выражение лица Путина в этот момент с мимикой генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в последние годы его правления.

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