Речь Путина по случаю годовщины оккупации Крыма внезапно прервали — видео 18 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Выступление Владимира Путина прервали на словах о «выдающемся военачальнике» (Фото:Скриншот видео Россия-24)

Выступление главы Кремля Владимира Путина на концерте по случаю очередной годовщины оккупации РФ Крыма в пятницу, 18 марта, было внезапно прервано.

Об этом свидетельствует отрывок трансляции, который россияне публикуют у себя в соцсетях.

Путина прервали песней Олега Газманова на словах о каком-то «выдающемся военачальнике», с чьим днем рождения совпало вторжение РФ в Украину.

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Причины столь странного монтажа на данное время не известны.

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