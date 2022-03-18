Речь Путина по случаю годовщины оккупации Крыма внезапно прервали — видео

18 марта, 16:06
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Выступление Владимира Путина прервали на словах о «выдающемся военачальнике» (Фото:Скриншот видео Россия-24)

Выступление Владимира Путина прервали на словах о «выдающемся военачальнике» (Фото:Скриншот видео Россия-24)

Выступление главы Кремля Владимира Путина на концерте по случаю очередной годовщины оккупации РФ Крыма в пятницу, 18 марта, было внезапно прервано.

Об этом свидетельствует отрывок трансляции, который россияне публикуют у себя в соцсетях.

Путина прервали песней Олега Газманова на словах о каком-то «выдающемся военачальнике», с чьим днем рождения совпало вторжение РФ в Украину.

Видео дня

Причины столь странного монтажа на данное время не известны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Оккупация Крыма Война России против Украины

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