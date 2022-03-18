Речь Путина по случаю годовщины оккупации Крыма внезапно прервали — видео
Выступление Владимира Путина прервали на словах о «выдающемся военачальнике» (Фото:Скриншот видео Россия-24)
Выступление главы Кремля Владимира Путина на концерте по случаю очередной годовщины оккупации РФ Крыма в пятницу, 18 марта, было внезапно прервано.
Об этом свидетельствует отрывок трансляции, который россияне публикуют у себя в соцсетях.
Путина прервали песней Олега Газманова на словах о каком-то «выдающемся военачальнике», с чьим днем рождения совпало вторжение РФ в Украину.
Причины столь странного монтажа на данное время не известны.
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