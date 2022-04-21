«Лодку раскачали?». Соцсети обсуждают болезненный вид Путина, вцепившегося в стол на встрече с Шойгу — видео 21 апреля, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Неестественная поза Путина наталкивает на мысли о болезни, которую он пытается скрыть (Фото:again4saratov/Twitter)

В четверг, 21 апреля, российская пропаганда решила побаловать граждан РФ видео со все еще живыми главой Кремля Владимиром Путиным и министром оборон Сергеем Шойгу, о здоровье которых последнее время ходили довольно мрачные слухи.

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Темой встречи военных преступников стал осажденный Мариуполь и украинские военные, которые по-прежнему удерживают Азовсталь, несмотря на полное окружение, в котором находятся уже почти два месяца.

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Однако для пользователей соцсетей эта тема отошла на второй план, поскольку внешний вид Путина показался им более показательным, чем любые его заявления о «победах» российских войск.

Многие обратили внимание на то, что большую часть времени он сидел в своем кресле, крепко вцепившись руками в стол, будто находился в раскачиваемой кем-то лодке.

Да и в целом поза Путина выглядела довольно неестественной и выдавала сильную напряженность, несмотря на его напускную самоуверенность.

С чем именно связано такое поведение главы кремлевского режима, достоверно неизвестно, однако уже появились предположения, что это может свидетельствовать о болезни, и на самом деле он держался за стол, чтобы скрыть дрожь.

Впрочем, никакого сочувствия к российскому диктатору пользователи все равно не проявили, а напротив, разразились различными шутками и фотожабами.

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