«Лодку раскачали?». Соцсети обсуждают болезненный вид Путина, вцепившегося в стол на встрече с Шойгу — видео

21 апреля, 16:34
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Неестественная поза Путина наталкивает на мысли о болезни, которую он пытается скрыть (Фото:again4saratov/Twitter)

Неестественная поза Путина наталкивает на мысли о болезни, которую он пытается скрыть (Фото:again4saratov/Twitter)

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В четверг, 21 апреля, российская пропаганда решила побаловать граждан РФ видео со все еще живыми главой Кремля Владимиром Путиным и министром оборон Сергеем Шойгу, о здоровье которых последнее время ходили довольно мрачные слухи.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Темой встречи военных преступников стал осажденный Мариуполь и украинские военные, которые по-прежнему удерживают Азовсталь, несмотря на полное окружение, в котором находятся уже почти два месяца.

Видео дня

Однако для пользователей соцсетей эта тема отошла на второй план, поскольку внешний вид Путина показался им более показательным, чем любые его заявления о «победах» российских войск.

https://twitter.com/stabilnosti/status/1517061064432787456

Многие обратили внимание на то, что большую часть времени он сидел в своем кресле, крепко вцепившись руками в стол, будто находился в раскачиваемой кем-то лодке.

https://twitter.com/666_mancer/status/1517049121575772160

Да и в целом поза Путина выглядела довольно неестественной и выдавала сильную напряженность, несмотря на его напускную самоуверенность.

С чем именно связано такое поведение главы кремлевского режима, достоверно неизвестно, однако уже появились предположения, что это может свидетельствовать о болезни, и на самом деле он держался за стол, чтобы скрыть дрожь.

https://twitter.com/pustota/status/1517050188506050561
https://twitter.com/svblxyz/status/1517108666763198466

Впрочем, никакого сочувствия к российскому диктатору пользователи все равно не проявили, а напротив, разразились различными шутками и фотожабами.

https://twitter.com/IkerVancourt/status/1517082756152442881
https://twitter.com/snowy_robolamp/status/1517077930458898432
https://twitter.com/Kot_Fedot/status/1517091358602936320
https://twitter.com/LeblancPavel/status/1517063615353966592
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Сергей Шойгу Война России против Украины

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