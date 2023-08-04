Путин в июле 2023 года подписал рекордное количество секретных указов с 1999 года — СМИ 4 августа, 08:30 Владимир Путин (Фото:Getty Images)

За июль 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов, 62% документов не было опубликовано.

Об этом сообщает российское издание Медиазона.

Сообщается, что все указы Путина пронумерованы по порядку от начала года. Если какой-то номер в опубликованных документах не встречается, он был присвоен секретному указу.

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«Такой высокой доли секретных указов не было за все время президентства Путина. Лишь однажды в истории современной России доля секретных указов была немного выше — 64% в январе 1999 года», — говорится в исследовании Медиазоны.

По итогам первых семи месяцев 2023 года занимает первое место по доле непубличных распоряжений, которых оказалось 48% от общего количества.

Отмечается, что сразу 12 секретных указов было подписано в период между 27 и 31 июля — это максимальное количество пропущенных номеров указов подряд с начала полномасштабного вторжения России в Украину. До подписания ряда секретных документов Путин присвоил российское гражданство американскому хоккеисту Бреннану Менеллу, а сразу после этого — подписал объемный список государственных наград.

По данным Медиазоны, секретные указы чаще всего связаны с награждением участников войны против Украины, в том числе посмертно. В начале полномасштабной войны России в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления.

Ранее телеканал Минобороны РФ Звезда удалил обращение генерала Михаила Теплинского ко дню ВДВ, 2 августа, из-за озвученных потерь во время полномасштабной агрессии против Украины.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 640 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 249 тысячам военнослужащих.

11 мая Минобороны Украины сообщило, что указ Путина об экстренном призыве резервистов на военные сборы содержит скрытые разделы. Тогда в оборонном ведомстве Украины отметили, что ВСУ и украинская земля «хорошо знают, что такие пункты обычно означают для россиян».

