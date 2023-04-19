Куда и зачем на самом деле приезжал диктатор. Семь выводов о странном визите Путина на оккупированные территории Украины 19 апреля, 15:04 Сюжет OSINT-исследователи установили, что с генералами в Херсонской области (на фото) Путин, вероятно, встречался на территории детского лагеря в 130 км от линии фронта (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

18 апреля стало известно, что Владимир Путин якобы посетил оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины. Несмотря на искаженное освещение визита пропагандой РФ, аналитики увидели в этом шаге диктатора несколько причин.

Российская пропаганда сообщила, что Путин посетил штаб группировки оккупационных войск Днепр в захваченной войсками РФ части Херсонской области и штаб Национальной гвардии РФ Восток — в Луганской. Там диктатор заслушал доклады российских военачальников о ситуации на нескольких направлениях фронта, среди них:

Видео дня

в Херсонской области: генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками ( ВДВ) России и генерал-полковника Олега Макаревича, командующего группировкой Днепр;

ВДВ) России и генерал-полковника Олега Макаревича, командующего группировкой в Луганской области: генерал-полковника Александра Лапина.

Российские госСМИ также обнародовали видео, в соответствии с которым Путин якобы передвигался между штабами на вертолете. После того как в марте 2023 года Путин якобы посетил оккупированный Мариуполь Донецкой области, это его первый визит в другие районы Украины, захваченные россиянами.

NV подводит главные итоги нового визита диктатора на оккупированные территории Украины.

1. Ложь о дате визита

Во время общения с российскими военачальниками в Херсонской области Владимир Путин подарил им копию иконы, по его словам, принадлежавшей «одному из самых успешных министров обороны Российской империи» [Путин имел в виду царского военного министра Петра Ванновского, 1822−1904].

Даря икону, он отметил: «Сейчас вот Пасха будет, да?». Эта фраза свидетельствует о том, что визит состоялся до 16 апреля, считают аналитики Института изучения войны. Хотя пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков пытался заверить, что Путин побывал на оккупированных территориях Украины 17 апреля — мол, «Пасха-то у нас отмечается 40 дней, и сейчас тем более Пасхальная неделя». Поэтому он назвал «ложной гипотезой» предположение о вранье Москвы относительно даты поездки Путина. Однако при этом Кремль отредактировал официальное видео визита диктатора, вырезав его фразу о том, что Пасха будет вскоре.

2. Детский лагерь в 130 км от фронта: где на самом деле побывал Путин

Проанализировав видео визита Путина в Херсонскую область, OSINT-аналитики определили, что вероятнее всего он посетил локацию на косе Арабатская стрелка (часть ее административно расположена в Херсонской области, часть — в АРК Крым) с координатами 46.005102 / 34.845203.

Здесь в селе Счастливцево расположен детский лагерь Приморский (Херсонская область) — вероятно, именно здесь и было снято видео визита Путина «в штаб группировки войск Днепр». По оценкам ISW, место находится не менее 130 км от ближайшей линии фронта.



3. Подарок военачальникам как свидетельство « исторической дремучести» диктатора

Журналист Юрий Бутусов обратил внимание на то, что акцент Путина на личности Петра Ванновского во время вручения иконы российским командирам — это свидетельство «исторической дремучести» Путина, не знающего историю собственной страны.

Бутусов отметил, что диктатор поставил в пример своим генералам царского военного министра Ванновского (1822−1904), назвав его одним из лучших министров обороны в российской истории. Журналист напоминает, что Ванновский был министром при императоре Александре III, известным сторонником которого является Путин. Диктатор нередко пытается провести параллели между его правлением и внешней политикой и своими кампаниями.

Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

Однако другие российские исторические деятели считали именно Ванновского виновным в многочисленных проблемах российской армии и ее неудачах, подчеркивает Бутусов — в частности в поражении в войне с Японией в начале ХХ века. Бутусов приводит цитату другого царского военного министра Александра Редигера из его книги История моей жизни: «Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны!».

«Фактически, признание Ванновского — это историческая дремучесть Путина, который не знает историю, любимым философом которого является Ильин, сторонник Гитлера и германского нацизма, а лучшим министром является Ванновский, после правления которого российская армия была разгромлена в Маньчжурии гораздо более слабой на то время Японией», — отмечает Бутусов.



4. Технология « копирования» и попытка публичного соревнования с Зеленским

Российская пропаганда сообщила о поездке Путина на оккупированные территории Украины именно в тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников возле Авдеевки — одной из самых горячих точек фронта в Донецкой области.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что для российской пропаганды визит Путина является способом сопоставить его с Зеленским. По словам Шимоните, визитом Путина пропаганда РФ также пытается «вдохновить» немотивированную оккупационную российскую армию. «Мне кажется, что есть некая попытка изобразить, что Владимир Путин хоть немного похож на Владимира Зеленского, который едет на передовую и встречается с солдатами близко к линии столкновения и таким образом демонстрирует поддержку своим войскам и рядовым украинцам, воюющим в этой войне», — сказала литовский премьер. Она также подчеркнула, что агрессивность российской пропаганды усложняет оценку правдивости визита Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей.

Также не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина именно 18 апреля, чтобы «затмить визит Зеленского [в Авдеевку] в информационном пространстве», считают в Институте изучения войны. Там напоминают, что ранее российские «военкоры» критиковали чиновников РФ за то, что те не посещают передовую, подобно Зеленскому.

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV назвал такой шаг диктатора «технологией обезьянничанья». «Во многом они просто копируют Украину. Как только Зеленский приехал в Бахмут, я помню, что сразу, через очень короткое время, Путин появился в Мариуполе. И такие дублирования прослеживаются во всем», — сказал Кошель.

Он напомнил, что россияне пытались копировать другие украинские примеры: от детских рисунков для бойцов до лозунга «слава России — героям слава». «Для нас это выглядит смешно. Но пропаганда работает именно в таком примитивном, упрощенном виде. Поэтому я не исключаю, что визит Путина может быть связан с этим [представлением]: „Украинское военное руководство может поехать, украинский президент может быть на передовой, мы не хуже, мы работаем точно так“. Это технология копирования, дублирования или обезьянничанья — она на самом деле тоже у них работает», — сказал Кошель.

5. Выбор « козлов отпущения» среди командующих РФ перед контрнаступлением ВСУ



Аналитики Института изучения войны считают, что визит Путина имел целью публично определить потенциальных российских «козлов отпущения» перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Путин заслушал брифинги Теплинского, Макаревича, Лапина и других неназванных российских высокопоставленных офицеров. «Вероятно, Путин умышленно выделил Теплинского и Макаревича как командующих армией РФ на юге Украины, а Лапина — как командира, отвечающего за луганское направление», — предполагают в ISW.

6. Новая ротация российских генералов на фоне неудач путинского вторжения

The Washington Post отмечает, что визит Путина «дал ему возможность продемонстрировать поддержку Кремлем недавних назначений в российской армии — последней из ряда кадровых перестановок, которые, по мнению экспертов, свидетельствуют о плохом функционировании цепочки командования [в армии РФ] и являются основной причиной того, что России до сих пор не удалось достичь ключевых целей своего жестокого вторжения».

Аналитики британской военной разведки еще в воскресенье, 16 апреля, заявили, что родившийся в Донецкой области Украины Михаил Теплинский явно получил новую важную роль во вторжении РФ после его вероятного отстранения в январе 2023 года.

«Теплинский, вероятно, является одним из немногих высокопоставленных российских генералов, который пользуется широким уважением среди рядового состава, — заявили в британском Министерстве обороны. — Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности между разными фракциями в российском Генштабе относительно военной стратегии России в Украине».



Аналитики Института изучения войны тоже соглашаются, что показательные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, вероятно, подтверждают очередные перемены в военном командовании РФ и, возможно, перемены в ближайшем окружении Кремля. Связанный с Кремлем «военкорский» Телеграм-канал Рыбарь отметил, что начальник Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу не присутствовали на встречах Путина на территории оккупированной Украины. Он также предположил, что Теплинский и Лапин — ранее сообщалось, что оба якобы были отправлены «в отпуск» — вернулись в ряды военного командования оккупационной армией РФ, вероятно, против воли Герасимова и Шойгу. Российские источники ранее утверждали, что 13 января Кремль заменил связанного с ЧВК Вагнера Теплинского на Макаревича в должности командующего ВДВ — вероятно, после того, как Минобороны России и Герасимов вернули благосклонность Путина накануне неудачной зимне-весенней наступательной операции России на Донбассе. Однако теперь новое появление Теплинского подтверждает предварительные намеки Евгения Пригожина на его переназначение командующим ВДВ. Ранее ISW указывал на то, что подтверждение такого «переназначения» Теплинского будет свидетельствовать о том, что Кремль, вероятно, стремится сотрудничать с ЧВК Вагнера, чтобы все же захватить украинский Бахмут. Это может также свидетельствовать о том, что Пригожин по меньшей мере частично вернул себе благосклонность Путина, одержав верх над попытками Герасимова и Шойгу уничтожить силы ЧВК Вагнера в боях за Бахмут.

Возможно, Путин также пытается сбалансировать влияние ЧВК Вагнера, переназначив Лапина командовать луганским участком фронта, высказывают еще одно предположение аналитики ISW. Ранее Пригожин и руководитель Чечни Рамзан Кадыров провели успешную кампанию по отстранению Лапина от должности командующего группировкой Центр армии РФ — вероятно, из-за личных конфликтов с ним во время Северодонецко-Лисичанской и луганской наступательных операций летом 2022 года. Один из российских «военкоров» предположил, что Путин повторно назначил Лапина, чтобы усилить командование в этом районе или избежать конфликтов с Минобороны России.



7. Попытка поднять боевой дух окупантов, «которого уже нет»

Так цель визита Путина прокомментировал в эфире Радио NV Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета.

«На сегодняшний день моральный дух у кафиров состоит лишь из того, что они ждут, когда уже украинские Вооруженные силы начнут наступать, а они начнут бежать домой. У них единственное в головах сегодня: „Когда мы уже начнем отсюда выходить? Когда начнется это наступление? Мы уже не понимаем, зачем здесь сидим“. Я так понимаю, что этот визит Путина был связан с тем, чтобы поднять тот боевой дух, которого уже нет», — объяснил Хлань.

