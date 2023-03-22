Фаталисты. Окружение не свергнет Путина из-за ордера МКС на арест — журналист 22 марта, 19:33 Владимир Путин остался при власти в РФ, несмотря на ордер МКС на его арест, считает Александр Мартыненко. (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в эфире Radio NV рассказал, что, по его мнению, окружение Владимира Путина не свергенет его после ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора.

«Мне кажется, что то окружение, которое находится в России и имеет к нему (Владимиру Путину - ред.) определенный доступ, хотя бы визуальный, я не думаю, что они готовы кого-то свергать. Мне кажется, что они уже все поняли давно: что их жизнь — та, которая была раньше, закончена, жизнь будущая в полном тумане, никто не знает, что с ними будет, что будет с их семьями, что будет вообще со страной. В этом непонимании – что будет – они и живут. И, мне кажется, там должен был уже давно победить фатализм», — сказал Мартыненко в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, окружению Путина уже поздно бежать и оно уже смирилось с новым образом жизни после начала полномасштабного вторжения в Украину, в частности, с арестом счетов, невозможностью уехать и необходимостью платить российскому государству, в том числе покрывать счета за войну.

«Они, мне кажется, на это согласились и теперь живут с каждым днем, как многие, кстати, поскольку не думают, что будет завтра. Завтра – увидим. Никаких планов развития, никакого вообще взгляда в будущее мне кажется, что ни у кого в российской элите нет», — сказал он также.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МКС означает, что не будет никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МКС.