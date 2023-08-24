«Хочет продемонстрировать свою власть». В британской разведке назвали цель визита Путина в Ростов 24 августа, 09:12 Путин (Фото:Reuters)

В британской разведке предположили, что недавний визит российского диктатора Владимира Путина в Ростов-на-Дону является проявлением желания продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование работает «как всегда».

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в четверг, 24 августа.

Разведчики отметили, что Путин «хочет продемонстрировать свою власть», поскольку именно этот штаб в Ростове-на-Дону ненадолго захватили боевики ЧВК Вагнера во время неудачного бунта в июне.

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19 августа Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, который отвечает за ведение войны РФ против Украины.

По данным пропагандистских СМИ, кремлевский диктатор заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и высших офицеров.