В Кремле сообщили о визите Путина в Ростов-на-Дону и проведении совещания в военном штабе — росСМИ 19 августа, 05:49 Владимир Путин (Фото:Getty Images)

В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин провел совещание в военном штабе в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщило пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram.

По данным пропагандистов, Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и высших офицеров.

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Канал также опубликовал видео прибытия дикататора в город. На нем видно, что Герасимов встретил его сразу после выхода из автомобиля.

1 августа МО РФ опубликовало видеозапись, на которой Герасимов якобы осматривает передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает информацию об операциях в этом районе.

Эта видеозапись — одно из первых публичных выступлений Герасимова после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщает Институт изучения войны. По данным института, это свидетельствует о том, что Минобороны РФ «продолжает рекламировать роль Герасимова как командующего театром военных действий».

Тогда в Главном управлении разведки Минобороны Украины, комментируя выступление Герасимова, утверждали, что это «дешевые видеопостановки», чтобы «показать хорошую мину при плохой игре».