«Макей был мостиком между Лукашенко и Западом». Что означает внезапная смерть главы МИД Беларуси — белорусский эксперт 28 ноября, 10:39 Владимиру Макею на момент смерти было 64 года (Фото:mfa.gov.by)

26 ноября в Беларуси внезапно умер 64-летний министр иностранных дел Владимир Макей, занимавший эту должность с 2012 года. Каковы бы ни были причины его смерти, она сыграет на руку России, убежден отставной белорусский военный Валерий Сахащик, член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности.

Такое мнение Сахащик выразил в интервью Радио НВ, комментируя неожиданную смерть Владимира Макея.

Он оговорился, что «не любит конспирологии» и не имеет инсайдов о том, что произошло с дипломатом и послужило причиной его смерти.

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«Я могу только сказать свое мнение. Я считаю, что для дела, которое мы делаем, это потеря, несмотря на то, что он был в противоположном лагере, несмотря на то, что он был в команде Лукашенко очень много лет», отметил Сахащик, оставив за рамками обсуждения «его личностные качества».

Белорусский эксперт напомнил, что «любой человек, пробывший столько лет в нынешнем управлении Беларусью, несомненно имеет профессиональную деформацию».

«Но вместе с тем, этот человек [Владимир Макей] был несомненно каким-то мостиком между Лукашенко и Западом. И я позволю себе предположить, что Лукашенко все время искал возможности мостик этот укрепить, убедить Запад любить его таким, какой он есть. И это давало какой-то шанс Беларуси на какое-то не очень кровавое будущее», — полагает Сахащик.

По его мнению, цивилизованные западные страны вряд ли видели политическую перспективу в самом Лукашенко и стали бы разговаривали бы с ним, как с президентом.

«Но я вполне допускаю, что Лукашенко смог бы найти такой вариант, который бы устроил всех. Что ему предложили [бы] гарантии какой-то его личной безопасности в каком-то Катаре (не знаю где у него все приготовлено), и он мог бы оставить в покое страну, и позволить стране без гражданской войны произвести демократические перемены, — предположил Валерий Сахащик. — На сегодняшний день я боюсь, что полноценно заменить Макея некем. И это может быть проблемой. Это может вызвать такие последствия, что Россия возьмет Лукашенко на совсем короткий поводок. И это может обернуться плохо».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли считать, что смерть нынешнего главы МИД (независимо от ее причин) сейчас на руку России, Сахащик подтвердил: «Это утверждать мы можем, конечно же».

В Беларуси не комментировали причины смерти Владимира Макея. «Внезапно умер несколько часов назад. Ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас», — заявил спикер белорусского МИД Анатолий Глаз 26 ноября.