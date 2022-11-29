«Неизвестно, последняя ли он жертва». Как смерть главы МИД Беларуси вызывает напряжение у чиновников Лукашенко — интервью 29 ноября, 15:28 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко на церемонии прощания с главой МИД республики Владимиром Макеем, 29 ноября 2022 года (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Валерий Калиновский, журналист белорусской редакции Радио Свобода, рассказал в интервью Радио НВ, как смерть главы МИД режима Лукашенко Владимира Макея вызвала обеспокоенность в политических элитах в Минске.

Валерий Калиновский журналист белорусской редакции Радио Свобода

— Уже есть много версий того, что произошло с Владимиром Макеем, почему это произошло. Сначала я хочу вас попросить немного рассказать предысторию, что это был за человек, довольно приближенный к самопровозглашенному президенту Лукашенко в последние десятилетия даже? И насколько влиятельной эта фигура была?

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— Скажем, начинал Макей вообще не с дипломатии, а с ГУР Советского Союза, он полковник этого ГУР. То есть, он работал в спецслужбах, а в 1992—1993 годах он пришел на дипломатическую работу, был в пресс-службе МИД, затем представителем Беларуси в Совете Европы, в Страсбурге.

И с 2000 года он начал работать напрямую с Александром Лукашенко. Сначала его помощником. То есть приносил ему все нужные бумажки, очень был послушным и выполнял все, и стал потом главой администрации.

И до 2012 года он выполнял все функции, а потом уже решил вернуться, или Лукашенко решил, он решил вернуться в дипломатию. И уже 10 лет он возглавлял Министерство иностранных дел Беларуси. То, что он был помощником, главой администрации, затем министром, тоже достаточно приближенным, свидетельствует о том, что это один из людей, знающий и личную жизнь, и проблемы, и все решения.

То есть это приближенный человек к Лукашенко. Он в последние годы, 2015−2020, попытался наладить связь Беларуси с Западом, он все же считал себя дипломатом, хотел ездить на встречи с коллегами, как-то развивать альтернативный вектор белорусской политики, альтернативный России.

Кое-что ему удалось. К примеру, госсекретарь США был с визитом в Минске. Минск стал площадкой для переговоров по Донбассу в 2014—2015 годах. И это в принципе было в плюс Беларуси. Но он поддержал погром белорусского общества в 2010 году, когда был главой администрации Лукашенко, и в 2020 году он поддержал насилие против белорусского народа, которое совершил Александр Лукашенко. Выступал с личными заявлениями, подавлял инакомыслие среди дипломатов, среди работников Министерства иностранных дел.