В России оппозиционера Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы

17 апреля, 12:07
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Владимир Кара-Мурза (Фото:Moscow City Court/Handout via REUTERS)

Владимир Кара-Мурза (Фото:Moscow City Court/Handout via REUTERS)

В Москве суд приговорил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу к 25 годам в колонии.

Об этом сообщает Медиазона.

Кара-Мурзу судили по трем статьям Уголовного кодекса — о распространении «фейков» про армию РФ, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (из-за сотрудничества с фондом Открытая Россия) и о «государственной измене».

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Обвинение просило приговорить оппозиционера к 25 годам лишения свободы.

Кара-Мурза вину не признал.

По словам его адвокатов, у политика за год, который он провел под арестом, сильно ухудшилось состояние здоровья, он похудел в СИЗО на 22 килограмма.

В 2017 году врачи диагностировали у координатора Открытой России Владимира Кара-Мурзы «острую интоксикацию неустановленным веществом».

8 февраля Владимир Кара-Мурза-младший вышел из комы.

Оппозиционер был госпитализирован в критическом состоянии с подозрением на отравление дважды в течение двух лет.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оппозиция Владимир Кара-Мурза Война России против Украины

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